MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent auf 31 150,08 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 352,144 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 31 007,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 057,16 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 234,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 779,23 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 32 464,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 582,63 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 469,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,550 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 6,46 Prozent auf 54,40 EUR), Sartorius vz (+ 3,91 Prozent auf 236,80 EUR), Bilfinger SE (+ 2,74 Prozent auf 74,90 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,49 Prozent auf 102,90 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,42 Prozent auf 135,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil DWS Group GmbH (-3,46 Prozent auf 72,50 EUR), LANXESS (-2,64 Prozent auf 13,63 EUR), DEUTZ (-2,36 Prozent auf 12,00 EUR), Evonik (-2,28 Prozent auf 17,55 EUR) und RENK (-2,24 Prozent auf 41,21 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 361 302 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,084 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,15 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at