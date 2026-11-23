Für den MDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Montag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,75 Prozent fester bei 29 242,63 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 324,962 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,265 Prozent auf 28 816,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28 740,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 781,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 29 337,27 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 29 876,31 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 32 110,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der MDAX mit 28 263,82 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,61 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 13,20 Prozent auf 36,02 EUR), AIXTRON SE (+ 11,22 Prozent auf 32,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,81 Prozent auf 48,60 EUR), Siltronic (+ 8,82 Prozent auf 55,50 EUR) und AUTO1 (+ 8,35 Prozent auf 14,79 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), RTL (-4,87 Prozent auf 28,30 EUR), Porsche vz (-2,78 Prozent auf 42,28 EUR), K+S (-2,01 Prozent auf 12,19 EUR) und Porsche Automobil (-1,17 Prozent auf 22,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 287 033 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,795 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at