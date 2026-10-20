AUMOVIO Aktie

AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 20.10.2026 15:58:28

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer

So bewegt sich der MDAX nachmittags.

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,26 Prozent auf 30 128,74 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 341,034 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,526 Prozent auf 30 352,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,26 Punkten am Vortag.

Bei 29 954,08 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 386,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 31 083,97 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 31 680,71 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 30 209,22 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,75 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TAG Immobilien (+ 3,19 Prozent auf 10,67 EUR), Porsche vz (+ 1,33 Prozent auf 42,54 EUR), AUMOVIO (+ 1,26 Prozent auf 36,15 EUR), IONOS (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR) und RTL (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6,62 Prozent auf 30,60 EUR), Siltronic (-6,31 Prozent auf 62,35 EUR), DEUTZ (-5,33 Prozent auf 10,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,20 Prozent auf 52,90 EUR) und Aurubis (-4,55 Prozent auf 142,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 375 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,132 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUMOVIO

mehr Nachrichten

Analysen zu DEUTZ AG

mehr Analysen
15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 31,42 -3,38% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,36 0,07% Aroundtown SA
AUMOVIO 36,50 2,82% AUMOVIO
Aurubis 142,20 -4,50% Aurubis
DEUTZ AG 10,40 -1,98% DEUTZ AG
IONOS 35,52 2,48% IONOS
Lufthansa AG 7,29 3,23% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,30 1,24% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,93 3,40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 31,00 1,64% RTL
Siltronic AG 64,25 -2,95% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 54,25 -2,52% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 10,84 5,04% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,88 -0,04% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 391,65 -0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen