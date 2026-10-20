MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,26 Prozent auf 30 128,74 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 341,034 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,526 Prozent auf 30 352,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,26 Punkten am Vortag.

Bei 29 954,08 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 386,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 31 083,97 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 31 680,71 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 30 209,22 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,75 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TAG Immobilien (+ 3,19 Prozent auf 10,67 EUR), Porsche vz (+ 1,33 Prozent auf 42,54 EUR), AUMOVIO (+ 1,26 Prozent auf 36,15 EUR), IONOS (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR) und RTL (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6,62 Prozent auf 30,60 EUR), Siltronic (-6,31 Prozent auf 62,35 EUR), DEUTZ (-5,33 Prozent auf 10,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,20 Prozent auf 52,90 EUR) und Aurubis (-4,55 Prozent auf 142,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 375 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,132 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at