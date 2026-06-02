MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0,23 Prozent fester bei 32 976,62 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 388,787 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,558 Prozent auf 33 083,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 899,55 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 33 264,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 918,82 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der MDAX 30 589,95 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 863,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 756,09 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 6,09 Prozent auf 65,30 EUR), AIXTRON SE (+ 4,14 Prozent auf 57,92 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,06 Prozent auf 105,00 EUR), Schaeffler (+ 3,84 Prozent auf 10,82 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,60 Prozent auf 47,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil CTS Eventim (-5,48 Prozent auf 57,80 EUR), RENK (-4,54 Prozent auf 50,01 EUR), Nordex (-3,90 Prozent auf 40,86 EUR), HENSOLDT (-3,87 Prozent auf 80,06 EUR) und Nemetschek SE (-2,68 Prozent auf 65,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 707 936 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,043 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at