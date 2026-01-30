AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
30.01.2026 17:59:17
MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 31 149,65 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder sind damit 370,224 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,121 Prozent leichter bei 31 195,81 Punkten, nach 31 233,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 124,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 434,71 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,99 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 617,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der MDAX noch bei 29 884,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, betrug der MDAX-Kurs 26 732,51 Punkte.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,548 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,69 Prozent auf 62,55 EUR), TeamViewer (+ 3,00 Prozent auf 5,66 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,38 Prozent auf 98,85 EUR), RATIONAL (+ 2,26 Prozent auf 678,00 EUR) und Bechtle (+ 2,24 Prozent auf 43,84 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Delivery Hero (-4,45 Prozent auf 23,60 EUR), KRONES (-2,86 Prozent auf 135,80 EUR), AUMOVIO (-2,77 Prozent auf 40,72 EUR), Bilfinger SE (-2,71 Prozent auf 118,50 EUR) und Sartorius vz (-2,20 Prozent auf 235,80 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 287 878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 36,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Analysen zu AUMOVIO
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
