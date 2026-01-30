AUMOVIO Aktie

AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX im Blick 30.01.2026 17:59:17

MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

MDAX-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 31 149,65 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder sind damit 370,224 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,121 Prozent leichter bei 31 195,81 Punkten, nach 31 233,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 124,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 434,71 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,99 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 617,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der MDAX noch bei 29 884,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, betrug der MDAX-Kurs 26 732,51 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,548 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,69 Prozent auf 62,55 EUR), TeamViewer (+ 3,00 Prozent auf 5,66 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,38 Prozent auf 98,85 EUR), RATIONAL (+ 2,26 Prozent auf 678,00 EUR) und Bechtle (+ 2,24 Prozent auf 43,84 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Delivery Hero (-4,45 Prozent auf 23,60 EUR), KRONES (-2,86 Prozent auf 135,80 EUR), AUMOVIO (-2,77 Prozent auf 40,72 EUR), Bilfinger SE (-2,71 Prozent auf 118,50 EUR) und Sartorius vz (-2,20 Prozent auf 235,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 287 878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 36,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUMOVIO

mehr Nachrichten

Analysen zu AUMOVIO

mehr Analysen
23.01.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 AUMOVIO Buy UBS AG
13.01.26 AUMOVIO Buy UBS AG
12.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 40,58 -3,38% AUMOVIO
Bechtle AG 43,42 1,45% Bechtle AG
Bilfinger SE 117,70 -3,68% Bilfinger SE
Delivery Hero 23,54 -5,16% Delivery Hero
Evonik AG 13,02 0,46% Evonik AG
KRONES AG 135,20 -3,43% KRONES AG
Lufthansa AG 8,67 -0,18% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,05 -0,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 676,50 2,11% RATIONAL AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,40 5,23% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Sartorius AG Vz. 235,70 -2,60% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 5,62 1,91% TeamViewer
thyssenkrupp AG 11,26 0,18% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 99,00 2,38% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 164,44 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen