WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX-Performance
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15.07.2026 17:58:28
MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten
Am Mittwoch schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 32 089,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 350,084 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,107 Prozent auf 32 066,55 Punkte an der Kurstafel, nach 32 100,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 741,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 193,26 Punkten.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 582,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der MDAX auf 30 887,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 086,25 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,58 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 4,01 Prozent auf 37,60 EUR), PUMA SE (+ 3,42 Prozent auf 29,31 EUR), Nemetschek SE (+ 2,75 Prozent auf 57,85 EUR), TRATON (+ 2,70 Prozent auf 35,80 EUR) und CTS Eventim (+ 2,42 Prozent auf 57,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,92 Prozent auf 82,70 EUR), Siltronic (-5,54 Prozent auf 92,00 EUR), WACKER CHEMIE (-4,05 Prozent auf 92,45 EUR), AIXTRON SE (-3,74 Prozent auf 42,26 EUR) und LANXESS (-2,77 Prozent auf 15,44 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 685 355 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,736 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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