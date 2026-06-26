MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,88 Prozent tiefer bei 31 691,47 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 347,367 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,458 Prozent leichter bei 31 826,35 Punkten, nach 31 972,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 652,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 829,42 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,11 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 698,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der MDAX noch bei 28 264,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 100,76 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell RENK (+ 2,62 Prozent auf 41,97 EUR), Evonik (+ 1,00 Prozent auf 16,09 EUR), DEUTZ (+ 1,00 Prozent auf 9,06 EUR), freenet (+ 0,50 Prozent auf 24,26 EUR) und United Internet (+ 0,42 Prozent auf 24,10 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Porsche Automobil (-5,24 Prozent auf 28,20 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,44 Prozent auf 73,20 EUR), Siltronic (-3,80 Prozent auf 83,60 EUR), flatexDEGIRO (-3,75 Prozent auf 35,38 EUR) und AIXTRON SE (-3,10 Prozent auf 51,28 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 366 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,346 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at