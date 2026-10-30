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MDAX-Performance im Fokus 30.10.2026 09:28:47

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Minus

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Minus

Das macht der MDAX.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,61 Prozent leichter bei 30 610,83 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 342,208 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,177 Prozent tiefer bei 30 744,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 798,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30 591,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 766,28 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 842,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der MDAX 32 216,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 884,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5,08 Prozent auf 26,49 EUR), CTS Eventim (+ 2,60 Prozent auf 65,20 EUR), Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR) und RATIONAL (+ 0,88 Prozent auf 632,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,73 Prozent auf 51,85 EUR), Siltronic (-5,71 Prozent auf 59,40 EUR), JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 39,50 EUR), Elmos Semiconductor (-4,15 Prozent auf 124,60 EUR) und WACKER CHEMIE (-4,13 Prozent auf 81,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Evonik-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 464 529 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,082 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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Aroundtown SA 1,43 -2,72% Aroundtown SA
CTS Eventim 64,50 1,74% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 119,80 -6,99% Elmos Semiconductor
Evonik AG 21,02 -0,19% Evonik AG
freenet AG 22,80 0,80% freenet AG
JENOPTIK AG 38,86 -4,99% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 74,60 1,36% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,44 -0,35% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,31 1,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 26,42 5,18% PUMA SE
RATIONAL AG 622,50 -0,56% RATIONAL AG
Siltronic AG 58,15 -6,59% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 50,95 -6,00% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,01 -3,34% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 82,65 -0,54% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 472,32 -1,06%

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