Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 21.10.2026 09:28:47

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Mittwochshandel im Minus

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Mittwochshandel im Minus

Der MDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 30 270,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340,514 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,025 Prozent fester bei 30 399,33 Punkten in den Handel, nach 30 391,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 399,33 Punkte, das Tagestief hingegen 30 239,19 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,880 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 31 241,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der MDAX mit 31 812,87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 140,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,29 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 2,22 Prozent auf 1,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 55,20 EUR), CTS Eventim (+ 2,19 Prozent auf 63,05 EUR), JENOPTIK (+ 2,17 Prozent auf 36,72 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 132,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil AUMOVIO (-2,34 Prozent auf 35,55 EUR), Lufthansa (-1,92 Prozent auf 7,14 EUR), DEUTZ (-1,83 Prozent auf 10,20 EUR), Salzgitter (-1,81 Prozent auf 46,72 EUR) und Porsche Automobil (-1,62 Prozent auf 24,83 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 309 196 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,417 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten

Analysen zu Salzgitter

mehr Analysen
15.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Salzgitter Buy UBS AG
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,46 2,68% Aroundtown SA
AUMOVIO 33,40 -4,98% AUMOVIO
CTS Eventim 63,70 -0,86% CTS Eventim
DEUTZ AG 9,78 -4,96% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 122,20 -7,56% Elmos Semiconductor
JENOPTIK AG 38,12 -5,03% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,10 -1,91% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,11 -0,12% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,82 0,54% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 44,76 -5,37% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 51,05 -8,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,65 -3,94% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 085,87 -1,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen