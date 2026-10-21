MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Mittwochshandel im Minus

Der MDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 30 270,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340,514 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,025 Prozent fester bei 30 399,33 Punkten in den Handel, nach 30 391,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 399,33 Punkte, das Tagestief hingegen 30 239,19 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,880 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 31 241,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der MDAX mit 31 812,87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 140,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,29 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 2,22 Prozent auf 1,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 55,20 EUR), CTS Eventim (+ 2,19 Prozent auf 63,05 EUR), JENOPTIK (+ 2,17 Prozent auf 36,72 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 132,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil AUMOVIO (-2,34 Prozent auf 35,55 EUR), Lufthansa (-1,92 Prozent auf 7,14 EUR), DEUTZ (-1,83 Prozent auf 10,20 EUR), Salzgitter (-1,81 Prozent auf 46,72 EUR) und Porsche Automobil (-1,62 Prozent auf 24,83 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 309 196 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,417 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at