Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Marktbericht 06.10.2026 09:29:15

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der MDAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 30 482,62 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 337,554 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 30 540,54 Punkte an der Kurstafel, nach 30 426,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 570,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 462,86 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32 355,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 33 291,24 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 30 878,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,60 Prozent nach unten. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,90 Prozent auf 261,40 EUR), AUMOVIO (+ 2,01 Prozent auf 35,55 EUR), United Internet (+ 1,82 Prozent auf 24,68 EUR), Nemetschek SE (+ 1,33 Prozent auf 64,95 EUR) und TUI (+ 1,04 Prozent auf 6,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Fraport (-2,85 Prozent auf 59,75 EUR), LANXESS (-1,76 Prozent auf 12,26 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,49 Prozent auf 79,50 EUR), Salzgitter (-1,25 Prozent auf 47,54 EUR) und Nordex (-0,91 Prozent auf 36,82 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 129 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,485 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

mehr Analysen
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 36,45 4,89% AUMOVIO
Fraport AG 60,50 -1,63% Fraport AG
freenet AG 22,48 -2,43% freenet AG
LANXESS AG 12,70 1,76% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,59 0,72% Lufthansa AG
Nemetschek SE 65,20 1,64% Nemetschek SE
Nordex AG 36,28 -2,42% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 24,44 -0,08% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,17 -1,98% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 48,06 -0,21% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 260,60 3,78% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 13,79 0,51% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 77,40 -3,73% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,86 1,87% TUI AG
United Internet AG 24,10 -1,15% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 543,27 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen