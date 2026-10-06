Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|MDAX-Marktbericht
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06.10.2026 09:29:15
MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 30 482,62 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 337,554 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 30 540,54 Punkte an der Kurstafel, nach 30 426,98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 570,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 462,86 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32 355,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 33 291,24 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 30 878,03 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,60 Prozent nach unten. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,90 Prozent auf 261,40 EUR), AUMOVIO (+ 2,01 Prozent auf 35,55 EUR), United Internet (+ 1,82 Prozent auf 24,68 EUR), Nemetschek SE (+ 1,33 Prozent auf 64,95 EUR) und TUI (+ 1,04 Prozent auf 6,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Fraport (-2,85 Prozent auf 59,75 EUR), LANXESS (-1,76 Prozent auf 12,26 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,49 Prozent auf 79,50 EUR), Salzgitter (-1,25 Prozent auf 47,54 EUR) und Nordex (-0,91 Prozent auf 36,82 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 129 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,485 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,45
|4,89%
|Fraport AG
|60,50
|-1,63%
|freenet AG
|22,48
|-2,43%
|LANXESS AG
|12,70
|1,76%
|Lufthansa AG
|7,59
|0,72%
|Nemetschek SE
|65,20
|1,64%
|Nordex AG
|36,28
|-2,42%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,44
|-0,08%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,17
|-1,98%
|Salzgitter
|48,06
|-0,21%
|Sartorius AG Vz.
|260,60
|3,78%
|thyssenkrupp AG
|13,79
|0,51%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|77,40
|-3,73%
|TUI AG
|6,86
|1,87%
|United Internet AG
|24,10
|-1,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 543,27
|0,38%
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