MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2,24 Prozent fester bei 25 795,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 231,743 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,525 Prozent fester bei 25 362,93 Punkten, nach 25 230,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 828,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 362,93 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, notierte der MDAX bei 27 060,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der MDAX 27 036,30 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, lag der MDAX noch bei 22 476,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 1,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 944,86 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 6,64 Prozent auf 28,58 EUR), LANXESS (+ 5,32 Prozent auf 22,78 EUR), KION GROUP (+ 4,79 Prozent auf 34,15 EUR), SMA Solar (+ 4,50 Prozent auf 65,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,50 Prozent auf 17,88 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-1,55 Prozent auf 31,74 EUR), HENSOLDT (-1,37 Prozent auf 27,28 EUR), Talanx (-0,66 Prozent auf 60,25 EUR), Vitesco Technologies (-0,49 Prozent auf 90,70 EUR) und Gerresheimer (-0,20 Prozent auf 100,60 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 434 636 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 15,778 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

