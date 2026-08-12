TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Index-Bewegung
|
12.08.2026 17:58:27
MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester
Der MDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 32 332,12 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 356,430 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 32 257,33 Punkte an der Kurstafel, nach 32 224,89 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 245,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 624,79 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,475 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der MDAX auf 31 919,45 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 31 010,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 001,37 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,37 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 8,53 Prozent auf 94,20 EUR), Siltronic (+ 5,32 Prozent auf 83,20 EUR), JENOPTIK (+ 5,20 Prozent auf 41,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 83,15 EUR) und Nordex (+ 4,56 Prozent auf 40,32 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Bilfinger SE (-5,41 Prozent auf 76,00 EUR), Bechtle (-3,78 Prozent auf 34,64 EUR), AUMOVIO (-2,84 Prozent auf 37,70 EUR), RATIONAL (-2,63 Prozent auf 629,00 EUR) und Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 58,25 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 638 668 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,997 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum (dpa-AFX)
|
12.08.26
|ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
12.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|37,70
|0,13%
|Bechtle AG
|34,70
|0,23%
|Bilfinger SE
|77,55
|0,45%
|freenet AG
|24,02
|0,50%
|JENOPTIK AG
|41,80
|-0,14%
|Nemetschek SE
|58,15
|-0,09%
|Nordex AG
|39,02
|-0,15%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,61
|-0,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,85
|-0,18%
|RATIONAL AG
|630,50
|-0,39%
|Siltronic AG
|87,90
|1,03%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,65
|0,30%
|thyssenkrupp AG
|13,48
|0,22%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|100,80
|-1,95%
|TUI AG
|7,19
|-0,08%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 264,86
|-0,22%