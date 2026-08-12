MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester

Der MDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 32 332,12 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 356,430 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 32 257,33 Punkte an der Kurstafel, nach 32 224,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 245,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 624,79 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,475 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der MDAX auf 31 919,45 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 31 010,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 001,37 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,37 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 8,53 Prozent auf 94,20 EUR), Siltronic (+ 5,32 Prozent auf 83,20 EUR), JENOPTIK (+ 5,20 Prozent auf 41,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 83,15 EUR) und Nordex (+ 4,56 Prozent auf 40,32 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Bilfinger SE (-5,41 Prozent auf 76,00 EUR), Bechtle (-3,78 Prozent auf 34,64 EUR), AUMOVIO (-2,84 Prozent auf 37,70 EUR), RATIONAL (-2,63 Prozent auf 629,00 EUR) und Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 58,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 638 668 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,997 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at