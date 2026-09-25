LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|MDAX-Performance im Fokus
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25.09.2026 17:58:47
MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen
Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent stärker bei 31 030,23 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 348,816 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,695 Prozent höher bei 30 996,43 Punkten, nach 30 782,60 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 218,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 30 912,10 Einheiten.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,742 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der MDAX 32 267,44 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 972,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 034,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,163 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 7,19 Prozent auf 19,37 EUR), thyssenkrupp (+ 4,67 Prozent auf 15,36 EUR), Nordex (+ 3,22 Prozent auf 39,78 EUR), TUI (+ 2,80 Prozent auf 6,60 EUR) und Porsche vz (+ 2,75 Prozent auf 45,63 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen flatexDEGIRO (-4,05 Prozent auf 28,90 EUR), LANXESS (-3,22 Prozent auf 12,32 EUR), Siltronic (-2,85 Prozent auf 73,25 EUR), Sartorius vz (-2,64 Prozent auf 258,30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,11 Prozent auf 67,20 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Evonik-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5 561 886 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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15:58
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|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|19,45
|8,30%
|flatexDEGIRO AG
|28,96
|-4,23%
|freenet AG
|23,80
|0,59%
|LANXESS AG
|12,41
|-2,44%
|Nordex AG
|39,64
|2,53%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,74
|-0,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,51
|2,55%
|Sartorius AG Vz.
|258,00
|-2,20%
|Siltronic AG
|73,45
|-2,78%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|68,05
|-1,73%
|thyssenkrupp AG
|15,37
|4,56%
|TUI AG
|6,63
|1,88%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 031,35
|0,81%
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