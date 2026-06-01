MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt schlussendlich im Minus

So performte der MDAX am ersten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,45 Prozent leichter bei 32 870,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 388,897 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 33 353,87 Punkte an der Kurstafel, nach 33 352,83 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33 385,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 32 754,75 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 30 589,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 31 560,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 594,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 8,74 Prozent auf 67,20 EUR), IONOS (+ 7,68 Prozent auf 30,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,73 Prozent auf 46,14 EUR), Nordex (+ 2,71 Prozent auf 42,52 EUR) und United Internet (+ 2,50 Prozent auf 27,02 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil RENK (-7,85 Prozent auf 52,39 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-6,05 Prozent auf 79,20 EUR), HENSOLDT (-5,81 Prozent auf 83,28 EUR), KION GROUP (-5,13 Prozent auf 41,60 EUR) und AIXTRON SE (-4,50 Prozent auf 55,62 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 357 953 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 42,147 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at