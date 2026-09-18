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MDAX-Performance im Fokus 18.09.2026 12:26:53

MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain

MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain

MDAX-Handel am Freitagmittag.

Am Freitag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 31 490,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351,284 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,085 Prozent leichter bei 31 421,44 Punkten in den Handel, nach 31 448,12 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 563,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 377,99 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,166 Prozent zurück. Der MDAX stand vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 31 839,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 665,55 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 30 470,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,65 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 8,69 Prozent auf 75,70 EUR), RENK (+ 4,15 Prozent auf 41,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,75 Prozent auf 88,50 EUR), AIXTRON SE (+ 3,69 Prozent auf 35,42 EUR) und JENOPTIK (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUMOVIO (-3,20 Prozent auf 36,30 EUR), freenet (-2,95 Prozent auf 24,36 EUR), KION GROUP (-2,87 Prozent auf 40,57 EUR), United Internet (-2,45 Prozent auf 27,04 EUR) und Salzgitter (-2,17 Prozent auf 54,00 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 995 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,366 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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