MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Der MDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 31 913,42 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 347,028 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,063 Prozent stärker bei 31 857,42 Punkten, nach 31 837,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 31 804,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 091,57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 3,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 292,79 Punkte. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 30 382,28 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 31 649,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,01 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 8,02 Prozent auf 51,85 EUR), Sartorius vz (+ 4,24 Prozent auf 243,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 85,20 EUR), CTS Eventim (+ 3,73 Prozent auf 55,60 EUR) und United Internet (+ 3,73 Prozent auf 23,94 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nordex (-5,18 Prozent auf 40,26 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,83 Prozent auf 80,70 EUR), AIXTRON SE (-3,49 Prozent auf 43,69 EUR), Siltronic (-2,26 Prozent auf 88,80 EUR) und Porsche vz (-2,09 Prozent auf 45,46 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 779 369 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,437 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at