AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance im Fokus 13.04.2026 17:59:04

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der MDAX zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 30 241,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 363,127 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,911 Prozent schwächer bei 30 105,39 Punkten, nach 30 382,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30 265,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 878,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 237,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 774,26 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 2,38 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,32 Prozent auf 35,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,38 Prozent auf 85,70 EUR), Ströer SE (+ 3,01 Prozent auf 35,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,80 EUR) und K+S (+ 1,98 Prozent auf 15,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Fraport (-4,45 Prozent auf 76,15 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,75 EUR), Knorr-Bremse (-2,92 Prozent auf 103,10 EUR), Nemetschek SE (-2,77 Prozent auf 59,60 EUR) und PUMA SE (-2,59 Prozent auf 24,11 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 510 603 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,062 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie weist mit 5,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 7,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

mehr Analysen
09.04.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,03 -2,40% AIXTRON SE
flatexDEGIRO AG 35,86 4,98% flatexDEGIRO AG
Fraport AG 76,50 -4,20% Fraport AG
freenet AG 27,52 -0,07% freenet AG
HENSOLDT 78,38 1,66% HENSOLDT
K+S AG 15,82 1,67% K+S AG
Knorr-Bremse 103,80 -1,89% Knorr-Bremse
Lufthansa AG 7,73 -3,18% Lufthansa AG
Nemetschek SE 59,70 -2,61% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,63 2,36% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 24,26 -0,61% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 40,00 1,01% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Ströer SE & Co. KGaA 35,40 2,73% Ströer SE & Co. KGaA
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 85,50 2,89% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,18 -0,75% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 251,91 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen