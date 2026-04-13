MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 30 241,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 363,127 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,911 Prozent schwächer bei 30 105,39 Punkten, nach 30 382,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30 265,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 878,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 237,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 774,26 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 2,38 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,32 Prozent auf 35,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,38 Prozent auf 85,70 EUR), Ströer SE (+ 3,01 Prozent auf 35,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,80 EUR) und K+S (+ 1,98 Prozent auf 15,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Fraport (-4,45 Prozent auf 76,15 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,75 EUR), Knorr-Bremse (-2,92 Prozent auf 103,10 EUR), Nemetschek SE (-2,77 Prozent auf 59,60 EUR) und PUMA SE (-2,59 Prozent auf 24,11 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 510 603 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,062 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie weist mit 5,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 7,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at