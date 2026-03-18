18.03.2026 09:29:06
MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,06 Prozent stärker bei 29 794,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 345,086 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,585 Prozent auf 29 654,17 Punkte an der Kurstafel, nach 29 481,75 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 654,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 801,79 Punkten.
MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 3,12 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 742,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 281,18 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 18.03.2025, mit 29 970,08 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 28 488,77 Zählern.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Fielmann (+ 5,40 Prozent auf 44,90 EUR), Schaeffler (+ 3,46 Prozent auf 7,63 EUR), TAG Immobilien (+ 3,12 Prozent auf 14,20 EUR), AUMOVIO (+ 2,90 Prozent auf 37,60 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,74 Prozent auf 56,15 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,91 Prozent auf 39,96 EUR), WACKER CHEMIE (-1,85 Prozent auf 79,80 EUR), RENK (-0,93 Prozent auf 56,26 EUR), TeamViewer (-0,78 Prozent auf 4,59 EUR) und K+S (-0,68 Prozent auf 17,63 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 397 901 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 33,579 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
