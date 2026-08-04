MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent leichter bei 32 315,59 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 354,041 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,310 Prozent höher bei 32 612,09 Punkten, nach 32 511,21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 304,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 672,56 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 994,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 445,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 553,41 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,41 Prozent auf 88,00 EUR), Aurubis (+ 2,82 Prozent auf 185,70 EUR), JENOPTIK (+ 2,45 Prozent auf 38,48 EUR), Evonik (+ 2,44 Prozent auf 18,02 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,14 Prozent auf 76,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Lufthansa (-10,78 Prozent auf 8,24 EUR), AUTO1 (-4,76 Prozent auf 22,42 EUR), AUMOVIO (-3,20 Prozent auf 39,35 EUR), Elmos Semiconductor (-2,95 Prozent auf 144,60 EUR) und TRATON (-2,66 Prozent auf 40,18 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 907 471 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,681 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at