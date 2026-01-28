MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent schwächer bei 31 656,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 372,673 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 31 740,99 Punkte an der Kurstafel, nach 31 727,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 424,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 827,66 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,390 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 30 302,78 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Wert von 30 236,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 255,40 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 5,71 Prozent auf 29,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,97 Prozent auf 28,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,41 Prozent auf 60,65 EUR), TRATON (+ 3,16 Prozent auf 32,68 EUR) und Aroundtown SA (+ 3,09 Prozent auf 2,73 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-6,33 Prozent auf 19,67 EUR), WACKER CHEMIE (-3,97 Prozent auf 68,85 EUR), AUTO1 (-3,58 Prozent auf 29,12 EUR), Delivery Hero (-3,40 Prozent auf 25,87 EUR) und RATIONAL (-2,79 Prozent auf 662,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 824 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,533 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

