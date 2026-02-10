MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,05 Prozent auf 31 949,34 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 373,103 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,068 Prozent schwächer bei 31 944,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 965,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 849,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 962,04 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 167,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 141,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, betrug der MDAX-Kurs 27 283,95 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,13 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 9,27 Prozent auf 21,22 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,25 Prozent auf 80,20 EUR), AIXTRON SE (+ 4,07 Prozent auf 21,98 EUR), Evonik (+ 3,87 Prozent auf 15,57 EUR) und AUMOVIO (+ 3,34 Prozent auf 43,36 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen IONOS (-5,37 Prozent auf 24,65 EUR), United Internet (-4,16 Prozent auf 26,74 EUR), TeamViewer (-3,81 Prozent auf 5,68 EUR), HOCHTIEF (-3,49 Prozent auf 365,20 EUR) und Nordex (-3,38 Prozent auf 32,60 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 751 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 35,579 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at