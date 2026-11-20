Der MDAX verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 1,22 Prozent auf 29 145,15 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 335,937 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,486 Prozent auf 29 361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 505,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 108,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 392,65 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 5,04 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der MDAX mit 30 391,65 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 715,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 443,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 5,92 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2,26 Prozent auf 24,48 EUR), DEUTZ (+ 2,01 Prozent auf 7,89 EUR), K+S (+ 1,45 Prozent auf 12,62 EUR), AUTO1 (+ 1,14 Prozent auf 13,27 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 49,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-7,26 Prozent auf 30,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,67 Prozent auf 45,94 EUR), JENOPTIK (-4,71 Prozent auf 34,36 EUR), Salzgitter (-4,15 Prozent auf 44,82 EUR) und thyssenkrupp (-4,06 Prozent auf 10,75 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 343 003 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie hat mit 5,20 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at