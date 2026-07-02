AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursverlauf
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02.07.2026 12:27:33
MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Gewinne
Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,47 Prozent stärker bei 32 207,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 346,231 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,357 Prozent auf 31 942,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 056,64 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 224,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 919,19 Einheiten.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,69 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 32 947,80 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 28 916,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der MDAX noch bei 30 294,88 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,96 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit CTS Eventim (+ 5,44 Prozent auf 56,20 EUR), HENSOLDT (+ 5,11 Prozent auf 74,52 EUR), thyssenkrupp (+ 4,07 Prozent auf 10,87 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,52 Prozent auf 79,40 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,27 Prozent auf 14,22 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,76 Prozent auf 85,45 EUR), AIXTRON SE (-5,56 Prozent auf 48,73 EUR), JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 43,72 EUR), Nordex (-2,10 Prozent auf 45,58 EUR) und Siltronic (-1,77 Prozent auf 85,90 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 036 282 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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