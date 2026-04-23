MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Verluste

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,31 Prozent tiefer bei 30 766,83 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 371,695 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 053,28 Zählern und damit 0,396 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 176,64 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 31 066,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 623,38 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, stand der MDAX bei 28 229,36 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2026, den Stand von 31 746,12 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 23.04.2025, einen Stand von 27 663,22 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,687 Prozent ein. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 2,14 Prozent auf 10,48 EUR), KION GROUP (+ 1,42 Prozent auf 45,82 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,33 Prozent auf 84,00 EUR), RTL (+ 1,31 Prozent auf 38,55 EUR) und Porsche vz (+ 1,05 Prozent auf 42,16 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Sartorius vz (-10,84 Prozent auf 210,60 EUR), flatexDEGIRO (-9,69 Prozent auf 33,00 EUR), IONOS (-3,98 Prozent auf 26,54 EUR), TUI (-3,97 Prozent auf 6,67 EUR) und Bilfinger SE (-3,76 Prozent auf 102,30 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 235 362 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,310 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at