MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Das macht der MDAX am Freitag.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,33 Prozent schwächer bei 31 471,10 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 373,381 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,989 Prozent auf 31 578,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31 893,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 463,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 587,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,963 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 887,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 31 299,04 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Stand von 29 826,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,59 Prozent zu. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,28 Prozent auf 59,50 EUR), Talanx (+ 0,96 Prozent auf 105,40 EUR), RENK (+ 0,93 Prozent auf 45,53 EUR), HELLA GmbH (+ 0,84 Prozent auf 72,00 EUR) und K+S (+ 0,78 Prozent auf 15,51 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-5,28 Prozent auf 52,36 EUR), Delivery Hero (-4,74 Prozent auf 26,91 EUR), AUTO1 (-3,15 Prozent auf 19,68 EUR), DEUTZ (-3,11 Prozent auf 10,29 EUR) und thyssenkrupp (-3,05 Prozent auf 10,49 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 288 649 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

2026 hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at