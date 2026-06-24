MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,30 Prozent auf 31 710,92 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 354,175 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,101 Prozent auf 32 096,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32 129,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 694,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 111,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 3,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 32 108,27 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Stand von 28 125,11 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 29 957,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 12,50 Prozent auf 81,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,06 Prozent auf 219,20 EUR), Lufthansa (+ 2,74 Prozent auf 9,44 EUR), PUMA SE (+ 2,64 Prozent auf 26,83 EUR) und Fraport (+ 2,25 Prozent auf 72,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil DEUTZ (-8,15 Prozent auf 8,85 EUR), Aurubis (-6,98 Prozent auf 182,60 EUR), RENK (-5,56 Prozent auf 43,19 EUR), KION GROUP (-5,03 Prozent auf 38,86 EUR) und Salzgitter (-5,01 Prozent auf 48,68 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 547 443 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,735 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at