MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,65 Prozent auf 32 733,55 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 384,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,923 Prozent leichter bei 32 643,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 947,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 862,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 568,42 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 30 589,95 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Stand von 29 801,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der MDAX auf 30 773,34 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,66 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,44 Prozent auf 50,40 EUR), AIXTRON SE (+ 4,14 Prozent auf 60,32 EUR), HOCHTIEF (+ 3,12 Prozent auf 495,20 EUR), RENK (+ 2,68 Prozent auf 51,35 EUR) und AUMOVIO (+ 1,62 Prozent auf 40,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-5,20 Prozent auf 62,00 EUR), Ströer SE (-4,97 Prozent auf 35,54 EUR), TAG Immobilien (-4,77 Prozent auf 13,19 EUR), CTS Eventim (-4,58 Prozent auf 55,15 EUR) und KION GROUP (-4,01 Prozent auf 40,90 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 309 021 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 42,749 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,56 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at