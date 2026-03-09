Porsche vz. Aktie

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

09.03.2026

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter

Der MDAX erlitt am Montag Verluste.

Am Montag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 1,94 Prozent tiefer bei 28 911,57 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 350,853 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,73 Prozent tiefer bei 28 971,65 Punkten in den Handel, nach 29 482,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 28 488,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 036,26 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der MDAX wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 31 965,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 729,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 29 560,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 6,68 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28 488,77 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,68 Prozent auf 77,15 EUR), K+S (+ 4,05 Prozent auf 15,67 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,12 Prozent auf 32,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,05 Prozent auf 42,06 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,05 Prozent auf 93,05 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-7,99 Prozent auf 2,49 EUR), Lufthansa (-6,38 Prozent auf 7,60 EUR), Schaeffler (-5,99 Prozent auf 7,30 EUR), TAG Immobilien (-5,03 Prozent auf 14,55 EUR) und TUI (-4,43 Prozent auf 6,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 13 847 126 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,878 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Analysen zu freenet AG

06.03.26 freenet Sell UBS AG
26.02.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
