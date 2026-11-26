Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 2,51 Prozent höher bei 29 314,10 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 325,716 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,20 Prozent auf 28 937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28 595,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 937,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 376,31 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1,73 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 30 287,68 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 32 521,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 220,00 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 5,38 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 6,33 Prozent auf 99,10 EUR), Aroundtown SA (+ 6,07 Prozent auf 1,77 EUR), AUMOVIO (+ 5,92 Prozent auf 30,40 EUR), Schaeffler (+ 5,74 Prozent auf 5,25 EUR) und JENOPTIK (+ 5,34 Prozent auf 33,14 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TUI (+ 0,00 Prozent auf 6,82 EUR), Lufthansa (+ 0,18 Prozent auf 8,71 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,38 Prozent auf 42,74 EUR), Evonik (+ 0,76 Prozent auf 18,65 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,91 Prozent auf 66,20 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 247 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at