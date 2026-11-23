Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Montag steigt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 28 822,01 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 324,962 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,265 Prozent auf 28 816,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28 740,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 28 800,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 870,61 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der MDAX bei 29 876,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 110,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 28 263,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,96 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 4,02 Prozent auf 33,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,33 Prozent auf 45,32 EUR), Siltronic (+ 2,94 Prozent auf 52,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 104,20 EUR) und HELLA GmbH (+ 2,17 Prozent auf 65,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-8,32 Prozent auf 49,60 EUR), Porsche vz (-2,90 Prozent auf 42,23 EUR), IONOS (-1,83 Prozent auf 33,22 EUR), Porsche Automobil (-1,44 Prozent auf 21,96 EUR) und DEUTZ (-1,43 Prozent auf 7,58 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 429 389 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die TUI-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at