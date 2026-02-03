MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am zweiten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent auf 31 724,90 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 367,620 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,477 Prozent höher bei 31 662,48 Punkten, nach 31 512,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 607,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 737,88 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 30 979,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 835,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, stand der MDAX noch bei 26 388,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 3,85 Prozent auf 11,60 EUR), DWS Group GmbH (+ 3,27 Prozent auf 64,65 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 81,90 EUR), Sartorius vz (+ 2,77 Prozent auf 241,30 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,57 Prozent auf 43,08 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-1,63 Prozent auf 25,28 EUR), CTS Eventim (-1,34 Prozent auf 69,90 EUR), RTL (-1,33 Prozent auf 37,00 EUR), WACKER CHEMIE (-1,09 Prozent auf 68,35 EUR) und LANXESS (-1,08 Prozent auf 17,40 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 399 621 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,855 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

