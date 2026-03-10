MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 2,63 Prozent stärker bei 29 634,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,294 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,62 Prozent auf 29 343,35 Punkte an der Kurstafel, nach 28 875,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29 713,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 343,35 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 962,21 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Wert von 29 732,65 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 29 027,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,34 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 28 488,77 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 6,37 Prozent auf 16,53 EUR), Lufthansa (+ 6,16 Prozent auf 8,07 EUR), HUGO BOSS (+ 6,02 Prozent auf 37,34 EUR), HOCHTIEF (+ 5,29 Prozent auf 389,80 EUR) und thyssenkrupp (+ 5,18 Prozent auf 9,26 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-0,78 Prozent auf 76,55 EUR), HELLA GmbH (+ 0,00 Prozent auf 75,40 EUR), Ströer SE (+ 0,00 Prozent auf 33,50 EUR), IONOS (+ 0,22 Prozent auf 22,95 EUR) und Bechtle (+ 0,24 Prozent auf 32,92 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 564 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 33,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at