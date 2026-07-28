MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels stärker

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 32 281,96 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 352,563 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,227 Prozent stärker bei 32 179,49 Punkten in den Handel, nach 32 106,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 295,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 171,86 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 31 588,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30 057,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 029,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,20 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit K+S (+ 5,03 Prozent auf 15,03 EUR), Porsche Automobil (+ 2,34 Prozent auf 28,02 EUR), Porsche vz (+ 2,31 Prozent auf 44,80 EUR), Nemetschek SE (+ 1,92 Prozent auf 61,15 EUR) und Salzgitter (+ 1,67 Prozent auf 54,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Siltronic (-2,80 Prozent auf 76,30 EUR), AIXTRON SE (-2,48 Prozent auf 37,36 EUR), JENOPTIK (-1,93 Prozent auf 37,66 EUR), Nordex (-1,56 Prozent auf 37,96 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,55 Prozent auf 73,15 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 509 009 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,178 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at