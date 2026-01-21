TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

MDAX-Performance im Fokus 21.01.2026 09:29:23

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

MDAX-Handel aktuell.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 30 841,34 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 368,831 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,083 Prozent fester bei 30 828,73 Punkten in den Handel, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 853,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 796,06 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 2,59 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 30 361,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 140,61 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 25 972,67 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,447 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 621,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,60 Prozent auf 19,73 EUR), TUI (+ 2,30 Prozent auf 8,91 EUR), freenet (+ 2,21 Prozent auf 28,68 EUR), Aurubis (+ 1,62 Prozent auf 150,70 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,57 Prozent auf 67,90 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,05 Prozent auf 58,10 EUR), PUMA SE (-1,95 Prozent auf 21,07 EUR), CTS Eventim (-1,11 Prozent auf 71,25 EUR), Talanx (-1,01 Prozent auf 107,40 EUR) und KION GROUP (-0,79 Prozent auf 62,45 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 438 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,000 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu TUI AG

21.01.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
