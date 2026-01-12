MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am Montagmorgen aufwärts.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,21 Prozent auf 32 235,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 380,526 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,200 Prozent fester bei 32 231,37 Punkten in den Montagshandel, nach 32 167,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 193,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 259,92 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 959,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX mit 30 250,03 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 25 371,22 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,27 Prozent auf 86,85 EUR), AIXTRON SE (+ 2,94 Prozent auf 21,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,74 Prozent auf 67,50 EUR), AUMOVIO (+ 2,67 Prozent auf 46,88 EUR) und RENK (+ 2,17 Prozent auf 65,57 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Lufthansa (-1,40 Prozent auf 8,75 EUR), TUI (-1,31 Prozent auf 9,21 EUR), Nordex (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR), Jungheinrich (-1,14 Prozent auf 36,48 EUR) und PUMA SE (-1,09 Prozent auf 23,69 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 311 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42,152 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die Evonik-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

