MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 33 525,94 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 386,703 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,455 Prozent höher bei 33 391,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 33 239,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 33 377,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 537,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,73 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 30 010,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der MDAX bei 31 560,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 697,55 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,22 Prozent zu. Bei 33 537,95 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 13,27 Prozent auf 63,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,02 Prozent auf 44,46 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,85 Prozent auf 33,96 EUR), Lufthansa (+ 2,38 Prozent auf 8,53 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,21 Prozent auf 101,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Delivery Hero (-0,87 Prozent auf 38,66 EUR), Schaeffler (-0,73 Prozent auf 10,84 EUR), KION GROUP (-0,48 Prozent auf 43,64 EUR), Aroundtown SA (-0,46 Prozent auf 2,58 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,30 Prozent auf 39,36 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 007 270 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 42,881 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,53 zu Buche schlagen. Mit 7,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at