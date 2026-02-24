Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

Index-Performance im Blick 24.02.2026 15:59:09

MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags

MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Der MDAX verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursanstiege.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent stärker bei 31 478,85 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 378,845 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,032 Prozent tiefer bei 31 369,46 Punkten in den Handel, nach 31 379,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 31 235,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 556,41 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 746,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 28 618,54 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der MDAX einen Wert von 27 918,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4,53 Prozent auf 24,00 EUR), K+S (+ 3,52 Prozent auf 14,98 EUR), Nordex (+ 3,38 Prozent auf 34,82 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,15 Prozent auf 81,85 EUR) und LANXESS (+ 2,62 Prozent auf 19,59 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,89 Prozent auf 62,25 EUR), flatexDEGIRO (-3,92 Prozent auf 29,44 EUR), thyssenkrupp (-2,84 Prozent auf 10,79 EUR), HENSOLDT (-2,60 Prozent auf 78,80 EUR) und KRONES (-2,19 Prozent auf 133,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 423 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,009 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 6,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Ströer SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

