Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Kursverlauf
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23.09.2026 12:27:17
MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell
Am Mittwoch steht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,39 Prozent im Minus bei 31 407,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 349,978 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,358 Prozent auf 31 642,74 Punkte an der Kurstafel, nach 31 529,91 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 385,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 686,59 Punkten.
MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,465 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der MDAX mit 32 110,41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 129,10 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 30 265,43 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 1,98 Prozent auf 90,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,71 Prozent auf 74,45 EUR), AIXTRON SE (+ 0,91 Prozent auf 36,72 EUR), TAG Immobilien (+ 0,89 Prozent auf 11,29 EUR) und AUTO1 (+ 0,87 Prozent auf 18,52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-2,72 Prozent auf 80,50 EUR), KRONES (-2,50 Prozent auf 109,00 EUR), Fraport (-2,43 Prozent auf 62,20 EUR), KION GROUP (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR) und Schaeffler (-1,96 Prozent auf 6,99 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 062 000 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,621 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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22.09.26
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22.09.26
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22.09.26
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|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,95
|-2,23%
|AUTO1
|18,31
|-0,27%
|Fraport AG
|62,15
|-2,81%
|freenet AG
|23,68
|-1,82%
|KION GROUP AG
|40,39
|-2,32%
|KRONES AG
|108,00
|-3,40%
|Porsche Automobil Holding SE
|26,37
|-3,23%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,07
|-2,63%
|Schaeffler AG
|6,94
|-2,94%
|Siltronic AG
|77,30
|-1,15%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,05
|-1,77%
|TAG Immobilien AG
|11,14
|0,00%
|thyssenkrupp AG
|14,90
|-2,96%
|TUI AG
|6,51
|-1,30%
|WACKER CHEMIE AG
|89,70
|2,22%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 217,09
|-0,99%
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