MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,92 Prozent fester bei 31 029,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 361,507 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,181 Prozent auf 30 500,76 Punkte an der Kurstafel, nach 30 445,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 145,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 500,50 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 916,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 434,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 327,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,161 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 14,61 Prozent auf 524,00 EUR), Schaeffler (+ 6,98 Prozent auf 8,43 EUR), thyssenkrupp (+ 6,16 Prozent auf 10,51 EUR), AIXTRON SE (+ 6,14 Prozent auf 51,00 EUR) und Salzgitter (+ 5,25 Prozent auf 48,90 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-2,32 Prozent auf 63,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,20 Prozent auf 47,90 EUR), Fraport (-1,66 Prozent auf 67,95 EUR), United Internet (-1,44 Prozent auf 26,00 EUR) und HUGO BOSS (-1,23 Prozent auf 35,38 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 643 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,729 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,08 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at