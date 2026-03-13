MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag

Am Freitag fällt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,89 Prozent auf 28 984,42 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,650 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,505 Prozent auf 29 095,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29 243,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 28 747,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 130,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,044 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2026, den Stand von 31 299,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 959,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, notierte der MDAX bei 28 470,09 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,44 Prozent ein. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28 488,77 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell K+S (+ 3,25 Prozent auf 18,42 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,50 Prozent auf 33,62 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,57 Prozent auf 90,60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,19 Prozent auf 80,85 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,12 Prozent auf 36,86 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil United Internet (-6,21 Prozent auf 25,68 EUR), thyssenkrupp (-4,31 Prozent auf 7,94 EUR), Porsche vz (-3,82 Prozent auf 36,48 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,16 Prozent auf 40,42 EUR) und KION GROUP (-2,71 Prozent auf 46,72 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 129 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,698 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at