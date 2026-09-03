Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Lohnende Aroundtown SA-Anlage? 03.09.2026 10:04:02

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Aroundtown SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,52 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 659,413 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 237,72 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 02.09.2026 auf 1,88 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,77 Prozent.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,15 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
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