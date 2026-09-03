Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lohnende Aroundtown SA-Anlage?
|
03.09.2026 10:04:02
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,52 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 659,413 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 237,72 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 02.09.2026 auf 1,88 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,77 Prozent.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,15 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Aroundtown SA
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
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31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.at)
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31.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
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31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.08.26
|Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
28.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Aroundtown SA
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,92
|3,17%
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