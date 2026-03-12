MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,667 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,00 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 11.03.2026 auf 2,45 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 102,00 EUR entspricht einer Performance von +2,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at