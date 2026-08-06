MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,44 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 69,324 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 2,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,40 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 51,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Aroundtown SA einen Börsenwert von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at