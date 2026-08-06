Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Aroundtown SA-Anlage? 06.08.2026 10:03:55

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,44 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 69,324 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 2,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,40 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 51,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Aroundtown SA einen Börsenwert von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Aroundtown SA

mehr Analysen
25.06.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,18 0,74% Aroundtown SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen