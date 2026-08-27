Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aroundtown SA-Investment im Blick 27.08.2026 10:03:21

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Aroundtown SA-Papier an diesem Tag 3,28 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,506 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (2,05 EUR), wäre das Investment nun 62,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,52 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten