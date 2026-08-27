Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Aroundtown SA-Investment im Blick
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27.08.2026 10:03:21
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Aroundtown SA-Papier an diesem Tag 3,28 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,506 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (2,05 EUR), wäre das Investment nun 62,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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