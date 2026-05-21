Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Investmentbeispiel 21.05.2026 10:03:40

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien verlieren können.

Am 21.05.2021 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag bei 6,65 EUR. Bei einem Aroundtown SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150,376 Aroundtown SA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 382,86 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 20.05.2026 auf 2,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,71 Prozent verringert.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,70 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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