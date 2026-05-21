Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Investmentbeispiel
|
21.05.2026 10:03:40
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren
Am 21.05.2021 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag bei 6,65 EUR. Bei einem Aroundtown SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150,376 Aroundtown SA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 382,86 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 20.05.2026 auf 2,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,71 Prozent verringert.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,70 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Aroundtown SA
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.05.26