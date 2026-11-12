Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Lohnendes Aroundtown SA-Investment? 12.11.2026 10:03:23

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,95 EUR wert. Bei einem Aroundtown SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 530,492 Aroundtown SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 215,80 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 11.11.2026 auf 1,67 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 57,84 Prozent.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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03.11.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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