MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,95 EUR wert. Bei einem Aroundtown SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 530,492 Aroundtown SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 215,80 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 11.11.2026 auf 1,67 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 57,84 Prozent.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at