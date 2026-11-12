Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lohnendes Aroundtown SA-Investment?
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12.11.2026 10:03:23
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,95 EUR wert. Bei einem Aroundtown SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 530,492 Aroundtown SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 215,80 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 11.11.2026 auf 1,67 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 57,84 Prozent.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,91 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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