MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 264,370 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 724,37 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 04.02.2026 auf 2,74 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,56 Prozent abgenommen.

Aroundtown SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

