Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Hochrechnung
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26.03.2026 10:03:29
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aroundtown SA-Aktie an diesem Tag bei 5,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 681,237 Anteilen. Die gehaltenen Aroundtown SA-Papiere wären am 25.03.2026 3 913,92 EUR wert, da der Schlussstand 2,33 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 60,86 Prozent.
Zuletzt verbuchte Aroundtown SA einen Börsenwert von 2,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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