Aroundtown Aktie

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

Frühes Investment 23.04.2026 10:03:25

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Aroundtown SA gewesen.

Am 23.04.2021 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Aroundtown SA-Papier an diesem Tag bei 6,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,145 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,20 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 22.04.2026 auf 2,61 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 57,80 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 2,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aroundtown SA

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten