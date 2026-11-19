Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Profitable Aroundtown SA-Anlage?
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19.11.2026 10:03:23
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Aroundtown SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aroundtown SA-Aktie an diesem Tag bei 3,09 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Aroundtown SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,404 Aroundtown SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 53,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,65 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 53,34 EUR entspricht einer negativen Performance von 46,66 Prozent.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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